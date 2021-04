Edukimi medial shihet si parandalues i ekstremizmit fetar

Audienca kosovare, sikurse edhe ato në vendet e tjera të botës, ende konsiderohet e rrezikuar nga ajo se çfarë informohet nga mediat rreth ekstremizmin fetar, ndërkohë që të rrezikuar janë edhe gazetarët të cilët në bazë të shkrimeve të tyre mund të shndërrohen në cak të sulmeve fizike gjithëfare.

Gazetari dhe redaktori në gazetën online “Reporteri”, Shkumbin Kajtazi gjatë një interviste për KosovaLive thotë se aktualisht Mitrovicën e sheh më stabile për nga përhapja e ekstremizmit fetar në krahasim siç ka qenë më parë.

“Për fat të keq, Mitrovica nuk ka mbulueshmëri të madhe mediale. Janë disa media atje, njërën prej të cilave e menaxhoj unë, mirëpo kompleksiteti i atij qyteti kërkon shumë më shumë. Sidoqoftë, gjendja me ekstremizmin ka nisur të qetësohet. Më herët ka pasur shumë më shumë për t’u raportuar, që nga njerëz që niseshin për Siri e deri tek ata që kërcënonin të tjerët për bindje të tjera fetare”, tha ai.

Kajtazi theks të veçantë i vë qytetit, duke përmendur praninë e organizatave të ndryshem dhe takimet e tyre.

“Kam bindjen që është në qytet dhe në lagjet apo fshatrat afër qytetit. Mendoj që kjo ka ndodhur për shkak se, duke ditur që Mitrovica historikisht ka qenë shumë liberale dhe e zhvilluar, vendosja e dogmës ka nisur që në zemër të qytetit. Aty janë vendosur organizata, aty janë organizuar tubime me qëllime indoktrinimi, dhe natyrshëm në atë zonë ka pasur theksim të ekstremizmit”, thekson ai.

Pavarësisht kërcënimeve që ka marrë nga ekstremistët fetar, Kajtazi thotë se është munduar që përmes shkrimit t’a shpreh mendimin e tij rreth zhvillimeve fetare në Mitrovicë, por një gjë e tillë ia ka rrezikuar jetën.

Kajtazi thekson se edhe se ka qenë pjesë e një projekti për strategji kundër ekstremizmit të dhunshëm në Mitrovicë, ku disa organizata humanitare janë shtirur si të tilla deri tek qëllimi i përhapjes së ekstremizmit fetar në popullatë.

“Unë, përveç që kam raportuar si gazetar, kam qenë i ftuar në hartimin e një strategjie kundër ekstremizmit të dhunshëm në Mitrovicë dhe rajonin rreth saj. Ai ishte një projekt i disa organizatave të huaja në bashkëpunim me Komunën e Mitrovicës. Aty pata theksuar se është shumë e nevojshme që veprimtaria e organizatave të dyshimta humanitare t’u ndalohet operimi, pasi ato po gjejnë rrugë për të depërtuar tek të rinjtë dhe më pas po e kanë të lehtë indoktrinimin”, ka thënë Kajtazi.

Raportimet nga mediat tona për ekstremizmin fetar në Mitrovicë, që siç thekson ai është një punë e rrezikshme, nuk kanë munguar.

Sipas raportit vjetor të 2019 dhe 2020 nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK), Kosova është renditur në vendin e 75-të në botë sa i përket lirisë së shtypit. Krahasuar me vitin 2018, vendi ynë është ngritur nga vendi i 78-të në atë 75-të.

Zyrtari i lartë për marrëdhënie me publikun nga Komisioni Pavarur i Medieve (KPM), Arsim Dreshaj në njëprononcim për KosovaLive thotë se deri më tani në mediat e Mitrovicës nuk është selektuar ndonjë raportim që ka nxitur përhapjen e ekstremizmit fetar.

“Deri me tani KPM nuk ka identifikuar ndonjë rast ose ankesë në raport me ekstremizmin fetar… KPM monitoron përmbajtjet programore që shfaqen nga të licencuarit në gjithë zonat e tyre të mbulueshmërisë, pra pavarësisht zonave (urbane ose rurale) ku transmeton. Në çdo rast kur KPM vëren se ka përdorim të gjuhës së dhunshme ndaj ndonjë komuniteti të caktuar fetar, në pajtim me mandatin ligjor i adreson të gjitha këto çështje”, thekson ai.