OHT shpreh shqetësim për ashpërsimin e masave kundër pandemisë Covid-19

Oda e Hotelierisë dhe Turizmit në mbledhjen e jashtëzakonshme të Kryesisë të mbajtur shprehu shqetësimin dhe indinjatën e thellë lidhur me vendimin e marrë nga Qeveria e Kosovës për ashpërsimin e masave kundër pandemisë Covid-19.

Oda e Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës nisur nga fakti se sektorët që ajo përfaqëson janë më të goditurit në të gjitha aspektet nga virusi, nuk e përkrahë vendimin e Qeverisë së Kosovës lidhur me masat e marra me qëllim të frenimit të pandemisë Covid-19 që ka goditur tërë botën, dhe veçanërisht e kundërshton vendimin e njëanshëm.

OHT kërkon garancion nga Qeverisa që pas datës 18 prill do të lehtësohen këto masa dhe do lejohet të punojë të gjithë sektorët e ekonomisë.

Ne si OHT vlerësojmë se këto dhe masat e tjera të marra nga Qeveria po e godasin ekonominë e vendit tonë dhe po bëjnë që të largohen të gjithë turistët e madje edhe vet qytetarët e Kosovës për pushime drejt vendeve të rajonit.

OHT kërkon takim me përfaqësuesit e institucioneve në theks të veçantë me Ministrin e Shëndetësisë, atë të Financave dhe ministritë tjera relevante në mënyrë që të kuptojnë se cilët hapa i kanë paraparë ata për të kompensuar humbjet që do t’u shkaktohen bizneseve gjatë kësaj periudhe si dhe për të kuptuar se çka presin të ndodhë pas datës 18 Prill.

OHT paralajmëron institucionet e Kosovës se nëse nuk merren parasysh kërkesat tona jemi të detyruar edhe përkundër dëshirës sonë të marrim hapa madje edhe ato më të rëndat siç janë mbajtja e protestave dhe demonstratave, e deri në padëgjueshmëri totale!, thuhet në komunikatën për media e OHT-së.