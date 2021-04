Çeku reagon ndaj vendimit të Europa Nostra për Manastirin e Deçanit

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku ka reaguar pas lajmit se Europa Nostra ka vendosur që Manastirin e Deçanit ta fusë në listën e 7 monumenteve më të rrezikuara të Evropës për vitin 2021.

Institucionet e Republikës së Kosovës janë duke e trajtuar me përkushtim të plotë këtë çështje. Jemi duke zhvilluar konsultime të brendshme, si dhe me miqtë tanë ndërkombëtarë për të përcaktuar hapat e ardhshëm për trajtimin e këtij problemi, të cilët do t’i ndërmarrim në ditët në vijim, ka thënë Çeku.