Nagavci: Pandemia që na ndau fizikisht na jep një mundësi të punojmë bashkërisht

Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci ka thënë se pas pushimit pranveror, sot në bankat shkollore janë kthyer filloristët, ata do të vazhdojnë mësimin e rregullt.

Të gjitha objektet shkollore janë dezinfektuar e do të mirëmbahen vazhdimisht duke ofruar kushte të sigurta për mësimdhënie e mësimnxënie. Ndërkaq pjesa tjetër e nxënësve, pra ata të klasave VI-XII, këtë javë mësimin do ta zhvillojnë në distancë thotë Nagavci në postimin e saj në Facebook.

Përballja me Covid -19 nuk ka qenë e lehtë, sfidat të shumta, e pasojat duket se do t’i shohim e ndjejmë edhe për një kohë të gjatë. Por, sot ju thërras që të jemi bashkë, ju lus të fokusohemi tek ajo që duhet të bëjmë të gjithë, të angazhohemi për të ndihmuar fëmijët e nxënësit tanë. Sepse për fëmijët duhet të gjejmë rrugën e mjetet për të fituar secilën betejë, edhe ato më të vështirat.

E di se përkundër përpjekjeve, mësimdhënia online po vazhdon të përballet me vështirësi të ndryshme, por ajo mund e duhet të ketë edhe avantazhet e veta. Andaj bashkë me kujdesin për shëndetin fizik e mendor duhet të punojmë edhe për të arritur rezultate në mësim. Covid-19 na e ndryshoi jetën, andaj natyrshëm se po ndryshon dhe mësimdhënien e mësimnxënien. Nuk kemi analiza e studime të detajuara, por s’do mend se shumë gjëra nuk kanë shkuar ashtu si duhet e si dëshirojmë, kjo duhet të na motivojë të punojmë më shumë e më mirë.

Kjo është një përvojë e re për shumicën e shkollave gjithandej në botë, por duke mësuar e duke u përballur me të rejat edhe zhvillohemi. Andaj ta shohim si mundësi e të shfrytëzojmë më të mirën e mundshme.

Për të gjithë puna do të jetë me intensitet të shtuar, menaxhmenti dhe gjithë stafi i shkollave, zyrtarët komunal e ata të ministrisë, duhet të jenë në nivelin më të lartë të detyrës. Megjithatë, mësimdhënësit e prindërit e kanë barrën më të rëndë në këtë proces të mësimit në mënyrë virtuale, duhet shumë punë, duhet bashkëpunim e angazhim nga të dyja palët e që shpresoj se nuk do të mungojë.

Virusi ka goditur më së shumti grupet e cënueshme të margjinalizuara që hasin në sfida të shumta që duhet adresuar. Shkollimi është së pari edukim prandaj duhet ta shfrytëzojmë masat e rekomanduara për të ndërgjegjësim për shëndetin, për kujdesin për njëri-tjetrin, për respektin e detyrimet që kemi si individ e komunitet.

Jam e vetëdijshme se s’do të jetë gjithnjë e lehtë, por duhet të jetë e mundshme. Mbështetja jonë do të jetë e plotë, ashtu sikurse dhe kërkesa për të qenë në nivelin më të lartë të detyrës.

Të mbështesim fëmijët/nxënësit tanë të jenë sa më të suksesshëm në këtë mësimnxënie e rutinë të re, të kujdesemi për njëri-tjetrin dhe të mos lëmë asnjë prapa me mësime.

Shëndet e suksese në gjysmëvjetorin e dytë!