Neglizhencat institucionale po e “rrënojnë” shkollën e parë shqipe në Prishtinë 

Sipas njohësve të historisë dhe të trashëgiminë kulturore, shkolla e parë shqipe në Prishtinë nga institucionet shtetërore është lënë në neglizhencë, ku për pasojë po rrezikohet edhe rrënimi i saj. Siç theksuan ata, kjo shkollë kërkon renovim pasi që është njëra ndër trashëgimit kulturore të Kosovës dhe si e tillë duhet të investohet në të, të rinovohet dhe të mbrohet nga institucionet relevante.

Arkitektja, Merita Gorani Bajri gjatë një interviste për KosovaLive thotë se kjo shkollë si trashëgimi kulturore në mbrojtje të përkohshme duhet të mbrohet, duke theksuar se vëmendja institucionale është e rëndësishme dhe nevoja për renovim të këtij objekti është e dukshme.

Ajo, tutje shtoi se shkolla e parë shqipe në kryeqytet është në proces të hartimit të Projektit për Konservim dhe Restaurim, si shkak i shembjes së objektit.

Sipas arkitektes, Merita Gorani-Bajri, struktura historike e qytetit është̈ duke u shkatërruar si shkak i ndërtimeve të reja, ndërkohë që sipas saj, neglizhenca institucionale po i kufizon edhe renovimet tek objekti i trashëgimisë kulturore me mbrojtje të përkohshme të shkollës së parë shqipe në kryeqytet.

“Ky aset i trashëgimisë̈ kulturore njihet dhe cilësohet lartë për vlerat e saj shumëdimensionale. Elementet arkitektonike si vlerë të kësaj ndërtese cilësohen: volumi dhe formësimi strukturor i ndërtesës; dyert dhe dritaret me harqe; proporcionet dhe lartësia e kthinave; materialet – gurët e gdhendur me kujdes, tullat, llaci i baltës me kashtë, llaci gëlqeror; struktura e mureve te brendshme me hapsire ajrore në mes, e mveshur me thupra të dhe llaç balte te perzier me kashtë; druri- në dysheme e plafon , si dhe konstruksioni i kulmit me mbulese qe duhet rikthyer , tjegulla njelugore antike.”, u tha nga arkitektja, Gorani-Bajri.