Tre liderët institucional garantojnë se prioritet do të jetë zbardhja e fatit të të pagjeturve

Presidentja Vjosa Osmani, së bashku me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, kryeministrin, Albin Kurti, si dhe nënkryetaren e Kuvendit, Saranda Bogujevci, pritën sot në takim nënat e personave të pagjetur nga organizata “Thirrjet e Nënave”.

Presidentja Osmani tha se të pagjeturit janë plagë e përbashkët.

“Për institucionet e reja gjetja e më të dashurve tuaj – vajzave dhe djemve të cilët tashmë janë të të gjithë Kosovës, është prioritet. Përkushtohemi dhe ju premtojmë se do të punojmë pandërprerë që t´i gjejmë ata sa më parë të jetë e mundur”, ka theksuar Presidentja Osmani.

Kryekuvendari Konjufca theksoi se dhimbjen për të pagjeturit e ndajnë të gjithë.

“Ashtu si deri me tani, ne të gjithë e ndajmë dhimbjen me ju. Ju keni dhënë më të dashurit tuaj dhe keni bërë sakrificën më sublime që ne sot të jemi të lirë. Andaj, do të punojmë së bashku për të siguruar drejtësinë e vonuar”, ka thënë kryetari Konjufca.