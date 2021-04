Gatishmëri e Zvicrës për të mbështetur Kosovën, forcuar marrëdhëniet në fushat e bashkëpunimit parlamentar

Kryetari i Këshillit Kombëtar të Zvicrës, Andreas Aebi, nëpërmjet një letre, ka uruar Glauk Konjufca për zgjedhjen e tij kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Në letër-urim, kreu i legjislativit zviceran ka konfirmuar gatishmërinë e shtetit të tij për të mbështetur Kosovën edhe në të ardhmen, si dhe për të forcuar më tej marrëdhëniet në të gjitha fushat e bashkëpunimit parlamentar.

“Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, Zvicra ka mbajtur marrëdhënie të ngushta me vendin tuaj dhe me kalimin e viteve është bërë njëri nga partnerët tuaj kryesorë, si për perspektivën e zhvillimit, ashtu edhe për rrugën e integrimit të Kosovës në BE. Unë sinqerisht shpresoj dhe lutem që ndryshimi i shprehur nga populli kosovar në kutitë e votimit, shkurtin e kaluar, do të sjellë një epokë të re për Kosovën, një epokë që do të sjellë stabilitet politik, miratimin e shpejtë të legjislacionit kryesor dhe do të shënojë përparim të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit”, ka thënë Aebi në letrën e tij.