Haxhiu: Adresimi i krimeve të luftës kërkon kapacitete shtesë për të fuqizuar prokurorinë speciale

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu në një diskutim me eksponentë të çështjes së drejtësisë, ambasadorë, përfaqësues të organizatave relevante të drejtësisë, theksoi se një nga prioritetet e Qeverisë së re, respektivisht Ministrisë së Drejtësisë, është adresimi i krimeve të luftës, duke pasur parasysh faktin se qeveritë e kaluara asnjëherë nuk i kanë trajtuar me prioritet çështjet e krimeve të luftës.

“Ndonëse kanë kaluar 2 dekada prej kur ka përfunduar lufta në Kosovë, drejtësia ka qenë në shpërputhje me të vërtetën. Gjatë këtyre viteve ka munguar vullneti politik për adresim të krimeve të luftës, e ky vullnet politik ka reflektuar edhe tek institucionet e drejtësisë”, tha ministrja Haxhiu.

Ministrja pohoi se adresimi i krimeve të luftës është një sfidë serioze që kërkon kapacitete shtesë për të fuqizuar prokurorinë speciale.

Deri tani janë vetëm 4 prokurorë ndërkohë që numri i lëndëve është jashtëzakonisht i madh, me ç’rast theksoi nevojën e domosdoshme për rritje të stafit që ndihmojnë prokurorët dhe rritjen e numrit të prokurorëve.

Ministrja njoftoi që sot në seancën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, do të trajtohet projektligji që adreson krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ajo bëri të ditur se para disa viteve ka hyrë në fuqi një vendim me ndryshim në kodin e procedurës penale ku lejonte gjykimet në mungesë për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, dhe shtoi se projektligji i ri do t’ua liroj duart e prokurorëve special për të mundësuar efikasitetin në punët e tyre.

Ligji është përpiluar në linjë të plotë edhe me praktikat tjera, sidomos të vendeve të BE-së, që kanë bërë gjykim në mungesë, thuhet në komunikatën për media e MD-së.