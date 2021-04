UNICEF do të vazhdojë të përkrahë MPB-në dhe strukturat e saj në të gjitha format

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka pritur sot në takim shefin e zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Murat Sahin i cili e uroi ministrin për marrjen e detyrës.

Në këtë takim u bisedua për bashkëpunimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe organizatës UNICEF në fushat me interes për të dy palët, me fokus tek fuqizimi i mekanizmave të mbrojtjes për aplikuesit për mbrojtje ndërkombëtare, refugjatët dhe migrantët, me theks të

veçantë për fëmijë, të rinj dhe gra.

Ministri Sveçla falënderoi Sahin për partneritetin dhe ndihmën që UNICEF ka ofruar deri më tani dhe theksoi se bashkëpunimi i deritashëm të do të vazhdojë edhe në të ardhmen.

Ndërsa në anën tjetër shefi i zyrës së UNICEF-it, Murat Sahin tha se UNICEF do të vazhdojë të përkrahë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe strukturat e saj në të gjitha format, thuhet në komunikatën për media e MPB-së.