Abdixhiku- von Cramon: Roli i LDK-së karshi procesit të dialogut Kosovë – Serbi

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka zhvilluar një takim virtual me raportuesen për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon – Taubadel.

Kryetari Abdixhiku e njoftoi Von Cramon për situatën e përgjithshme politike në vend, prioritetet e tij, sfidat me pandeminë, si dhe qasjen e LDK-së si opozitë lidhur me ngjarjet kruciale me të cilat ballafaqohet Kosova.

Gjatë takimit virtual u diskutua edhe për procesin e dialogut Kosovë – Serbi dhe rolin e LDK-së karshi këtij procesi.

Të dyja palët shprehën interesim për thellimin e bashkëpunimit, thuhet në komunikatën për media e LDK-së.