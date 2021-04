Kurti- Borell: Kosova mund të llogaris në përkrahjen e BE-së, i cili është një nga mbështetësit më të mëdhenj

Në kuadër të vizitës zyrtare në Bruksel, kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, u prit në takim nga Josep Borrell, Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Çështje të Sigurisë, njëherësh nënkryetar i Komisionit Evropian. Në takim u bisedua për çështje bilaterale, zhvillimet në rajon, dhe për dialogun Kosovë-Serbi.

Në këtë takim, në kuadër të vizitës së parë jashtë vendit, delegacioni i Kosovës i prirë nga kryeministri Kurti, shprehu përkushtimin për reforma të thella në vend dhe integrim evropian.

Kryeministri Kurti theksoi nevojën për mbështetje nga Bashkimi Evropian për Qeverinë e Kosovës në zbatimin e programit të saj në të gjitha fushat, përfshirë këtu edhe përpjekjet për të luftuar suksesshëm pandeminë COVID-19 dhe sigurimin e dozave të reja të vaksinave. Ai tha që Kosova e sheh Bashkimin Evropian, jo vetëm si strukturë institucionale por edhe vlerë historike parimore dhe vizion progresiv për të ardhmen. Kryeministri Kurti ritheksoi se orientimi i Kosovës për BE dhe NATO është i qartë dhe pa alternativë.

Përfaqësuesi i Lartë Borrell u shpreh i kënaqur me vizitën e kryeministrit Kurti, dhe e falënderoi që ka zgjedhur Brukselin për vizitën e parë zyrtare të tij, pas marrjes së detyrës së kryeministrit. Ai e përgëzoi për mandatin e fuqishëm dhe besimin e madh që ka marrë nga qytetarët e Republikës së Kosovës dhe uroi që me këtë mandat dhe besim ta afrojë Kosovën me Bashkimin Evropian.

Përfaqësuesi i Lartë Borrell tha se Kosova dhe qeveria e saj mund të llogarisin në përkrahjen e Bashkimit Evropian, i cili është një nga mbështetësit më të mëdhenj të Kosovës, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.