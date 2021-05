IKD: Problemet e përgjithshme të sistemit të drejtësisë krijojnë dëme të veçanta për viktimat e krimeve seksuale

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Departamentit të Shtetit Amerikan – Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL) dhe NED-it, të martën, ka mbajtur një tryezë virtuale në platformën “Zoom”, gjatë së cilës është publikuar raporti: “Krimet kundër integritetit seksual në Kosovë”.

Në bazë të këtij raporti, në Policinë e Kosovës përgjatë viteve 2017-2020 janë paraqitur gjithsej 434 raste të veprave penale kundër integritetit seksual, ndërsa në vitin 2020, edhe pse pjesë më e madhe e vitit ka qenë përballje me pandeminë COVID-19, këto raste janë ngritur në masë të konsiderueshme.

Hulumtuesja e IKD-së, Sabina Pergega, tha se Prokuroritë Themelore për kryesit e këtyre veprave penale kanë pushuar një numër të madh të hetimeve, duke mos iu nënshkruar asnjë kontrolli gjyqësor. Sipas saj, nga raportet vjetore të Prokurorit të Shtetit nga viti 2017 e deri në 2020 në 106 raste janë pushuar hetimet.

Sipas hulumtueses Pergega, për këtë kategori të veprave penale dënimet më të shpeshta kanë qenë dënimet me burgim efektiv, mirëpo nuk kanë munguar edhe dënimet me gjobë dhe kusht.

“Ne kemi gjetur se gjykatat më së shumti kanë shqiptuar dënime me burgim efektiv ku për tri vite kanë shqiptuar gjithsej 70 dënime me burgim efektiv, 23 me gjobë, 35 me kusht. Ndërsa janë shqiptuar 35 aktgjykime liruese, 38 refuzuese, ndërsa 26 raste janë zgjidhur në mënyrë tjetër”, ka thënë hulumtuesja Pergega.