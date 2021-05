Thirrje për Aplikime: Programi i Mediave Digjitale “Ballkan Voices”

Nëse jeni përgjigjur me po, atëherë kjo mundësi është për ju!

Canal France International (CFI), në bashkëpunim me Mediacentar Sarajevë, Instituti Shqiptar i Medias, Instituti i Medias në Mal të Zi, Instituti Maqedonas për Media, Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad dhe Fondacioni për Informim, Media, Dialog dhe Edukim KosovaLive ju ftojnë të aplikoni në Programin e Mediave Digjitale “Ballkan Voices”.

Kush mund të aplikojë?

Nëse dëshironi të merrni pjesë në Programin e Mediave Digjitale “Ballkan Voices”, ju duhet:

Të jeni 18-30 vjeç;

Të jeni banor i njërit prej gjashtë vendeve të synuara: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia;

Të dini gjuhën angleze në një nivel bazë (të kuptuarit dhe të folurit (niveli minimal B1)) në mënyrë që të jeni në gjendje të komunikoni me pjesëmarrësit e tjerë dhe të merrni pjesë në aktivitete pa problem;

Të jeni në dispozicion të merrni pjesë në aktivitetet e programit;

Të jeni në gjendje të demonstroni minimumi tre muaj prodhim aktiv të përmbajtjes mediatike dhe arritjen e audiencës përmes platformës suaj;

Të jeni të gatshëm të mbuloni tema sociale, mjedisore ose kulturore të tilla si (por nuk kufizohen në):

Punësimi i të rinjve dhe inovacioni; Vlerësimi i mundësive për të rinjtë nga Ballkani Perëndimor; Migrimi dhe kthimi; Identitetet dhe Minoritetet (LGBTQ +, Romë, Ashkali etj.); Gjinia dhe barazia gjinore; Mjedisi; Të drejtat e njeriut; Temat e lidhura në përgjithësi me Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm



Rreth Programit të Mediave Digjitale “Ballkan Voices”

Programi i Mediave Digjitale “Ballkan Voices” është pjesë e projektit Ballkan Voices, financuar nga Ministria Franceze për Evropë dhe Punë të Jashtme dhe implementuar nga CFI në përputhje me Shërbimet e Bashkëpunimit dhe Veprimit Kulturor të Ambasadave Franceze në vendet e synuara: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni të Veriut, Mali i Zi dhe Serbia.

Programi synon të forcojë aftësitë e kontribuesve të rinj të medias tek të rinjtë e moshës 18-30 vjeç në vendet e lartpërmendura.

Aktivitetet e Programit të Mediave Digjitale “Ballkan Voices”

Pas procesit të përzgjedhjes, ju do të bashkoheni me një grup prej rreth 60 prodhuesish të rinj të përmbajtjes mediatike nga gjashtë vendet e synuara dhe do të merrni pjesë në aktivitetet e programit:

Një konferencë rajonale online, që do të mbahet me datat 3 dhe 4 Qershor 2021, duke mbledhur së bashku 60 të rinjtë e zgjedhur. Kjo do t’ju lejojë të merrni pjesë në tryeza të rrumbullakëta, debate, fjalime, seanca shpërbërëse së bashku me kontribuesit në sektorin e mediave online të rajonit. Do të keni gjithashtu mundësinë të zbuloni projektet e të rinjve të tjerë dhe të ndërveproni online.

Konferenca do të përfshijë tema të tilla si:

Sfidat për të qenë lojtar i ri mediatik në vendet e Ballkanit Perëndimor Ndërtimi i audiencës në internet Promovimi i përmbajtjes mediatike Monetarizimi i produktit mediatik Menaxhimi i gjuhës së urrejtjes dhe komenteve të urrejtjes Përdorimi i ndikimit për të promovuar çështje sociale / mjedisore / kulturore dhe për të fuqizuar grupet në nevojë



Punëtoritë rajonale, do të mbahen në shtator dhe tetor të vitit 2021: Ju do të keni mundësinë të merrni pjesë në një punëtori 3 ditore në një nga kryeqytetet e gjashtë vendeve (nëse udhëtimi është i mundshëm në këtë kohë) dhe të merrni pjesë në seanca trajnimi me një grup prej 15 të rinjve të tjerë nga vendet e synuara.

Punëtoritë do të mbulojnë tema të tilla si:

Modele të reja të ekonomisë së mediave

Përdorimi i të dhënave të audiencës për të drejtuar përmbajtjen tuaj

Mjetet e zhvillimit të karrierës

Foto, video, prodhim i zërit

Qëndrimi i sigurt në një mjedis online

Midis 60 prodhuesve të përmbajtjes mediatike, një numër i zgjedhur i aplikantëve do të zgjidhen për të marrë pjesë në aktivitete të mëtejshme:

Një program një-javor i inkubacionit në Paris në nëntor 2021 (afërsisht 18 të rinj do të identifikohen dhe zgjidhen nga konferenca dhe seminaret) dhe gjashtë muaj mentorim (12 pjesëmarrës nga sesioni i inkubacionit do të mbështeten më pas përmes mentorimit) [1].

[1] Organizuar nga një ofrues shërbimi francez për t’u zgjedhur më vonë nga CFI.

Paneli i përzgjedhjes dhe kriteret e vlerësimit

Një komision përzgjedhës i përbërë nga CFI dhe partnerët tanë lokalë do të vlerësojë aplikimet, dhe do të vendosë për lojtarët e rinj të zgjedhur të sektorit të ri të medias. Rezultatet do të komunikohen në fund të majit 2021.

Kriteret e vlerësimit që do të merren parasysh për përzgjedhjen janë si më poshtë:

Motivimi dhe aftësia e aplikantit për të marrë pjesë në aktivitetet e programit (seminare dhe punëtori; sesionin e inkubacionit dhe për mentorim nëse zgjidhet) (50/100)

Kuptimi i objektivave dhe termave të Programit të Mediave Digjitale “Ballkan Voices”

Gatishmëria për të zhvilluar më tej platformën (blogun/ podkastin / profilin e mediave sociale etj.), në ​​vend ose në rajon.

Motivimi dhe disponueshmëria për të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet (përfshirë punëtorinë e inkubacionit)

Gatishmëria për të komunikuar mbi çdo përparim të bërë në lidhje me platformën, gjatë dhe pas pjesëmarrjes në program

Interes i veçantë ose njohuri të mëparshme në fushat e përmendura në thirrje (shih seksionin “Kush mund të aplikojë?”), Dhe motivimin / hapësirën për të mësuar, si dhe gatishmërinë për të promovuar çështje të rëndësishme shoqërore për komunitetet e tyre

Cilësia dhe rëndësia e përmbajtjes së prodhuar nga aplikanti (35/100)

Relevanca e temës së mbuluar në lidhje me kriteret e pranueshmërisë

Cilësia teknike e përmbajtjes së prodhuar tashmë

Arritja e platformës (# shikime # ndjekës etj.)

Potenciali për tu rritur

Kreativiteti dhe Inovacioni i përmbajtjes së prodhuar nga aplikanti (15/100)

Përshtatja e platformës në sferën digjitale dhe origjinaliteti në mënyrën për të arritur audiencën

Autenticiteti i formatit dhe / ose i rrëfimit

Vlera e shtuar në krahasim me mediat digjitale ekzistuese

Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet aplikimeve të grave dhe aplikacioneve që kanë të bëjnë me çështje të barazisë gjinore.

Kalendari i thirrjes

Publikimi i thirrjes për projekte: E Premte, 16 Prill 2021

Afati i aplikimit në platformën online: E hënë, 17 maj 2021, ora 18:00 GMT

Shpallja e udhëheqësve të rinj të përzgjedhur të projekteve të mediave digjitale: 25 maj, 2021.

Finalizimi i mbishkrimit të programit – Nënshkrimi i marrëveshjes së pjesëmarrjes: maj-qershor 2021

Një proces i fundit i përzgjedhjes do të vendosë për rreth 18 pjesëmarrës për programin e inkubacionit në Paris në nëntor 2021 (nëse do të jenë të mundshme udhëtimet ndërkombëtare në këtë kohë)

Përmbajtja e dosjes së aplikimit

Formulari i aplikimit duhet të plotësohet online në gjuhën angleze. Ju lutemi vini re se për të hyrë në formularin e aplikimit duhet së pari të REGJISTROHENI. Vetëm aplikimet e plota do të merren në konsideratë. Ju lutemi mbani një kopje të aplikimit të paraqitur. Dosja duhet të përmbajë sa vijon:

Formulari online i aplikimit (të gjitha fushat të plotësohen)

Pyetësori i vlerësimit të nevojave (sipas modelit vijues)

Rreth projektit Ballkan Voices

Financuar nga Ministria Franceze për Evropë dhe Punë të Jashtme, qëllimi kryesor i projektit Ballkan Voices është të lejojë një brez të ri të talenteve të rinj të rimarrin gjuhën e përdorur në media dhe të shprehen hapur për temat që i frymëzojnë në secilin vend.

Projekti po zbaton aktivitete me të rinjtë në fushat e edukimit mediatik dhe të informacionit, media digjitale dhe prodhimi audiovizual.

Për të mësuar më shumë rreth aktiviteteve të projektit, vizitoni faqen e internetit: /cfi.fr/sq/project/balkans-voices

Ndonjë pyetje?

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi dërgoni me email kërkesën tuaj në adresën vijuese para datës 3 maj 2021 në 6 pasdite. GMT: [email protected] dhe [email protected]

Përgjigjet e pyetjeve do të publikohen në platformën e thirrjes për aplikime.

Rikujtim: Konferenca online do të zhvillohet në 3 dhe 4 Qershor, punëtoritë do të zhvillohen për 3 ditë në Shtator ose Tetor në një vend të Ballkanit Perëndimor (do të përcaktohet më vonë), java e inkubacionit do të zhvillohet në nëntor, në Paris, Franca (nëse lejohet nga rrethanat me pandeminë).

Ju lutemi aplikoni përmes faqes në vijim: https://ac.cfi.fr/en/appels/balkans-voices-digital-media-program-call-for-applications-for-young-media-players-in-the-digital-media-sector-from-the-western-balkans/