Osmani: Integrimi në BE dhe NATO synim strategjik i Kosovës, mirëpresim mbështetjen e Sllovenisë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka pritur presidentin e Sllovenisë, Borut Pahor.

Osmani në postimin e saj në Facebook ka thë se Integrimi në BE dhe NATO është synim i yni strategjik dhe mirëpresim mbështetjen e Sllovenisë.

Takimet e presidentit Pahor do të bëhen edhe me liderë të tjerë të Ballkanit, për shkak të Samitit në Brdo Brijuni i cili do të mbahet më 17 maj në Brdo të Sllovenisë.