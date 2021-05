Kosova partnere e rëndësishme për Maqedoninë e Veriut, në fushën e ekonomisë dhe rrugëtimin drejt BE-së

Zëvendëskryeministri i parë i Republikës së Kosovës, për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimi, priti në takim ambasadoren e Maqedonisë së Veriut në Kosovë, Shpresa Jusufi.

Ambasadorja Jusufi e uroi zëvendëskryeministrin Bislimi për detyrën dhe përgjegjësitë e reja. Ajo theksoi se Kosova mbetet partnere e rëndësishme për Maqedoninë e Veriut me të cilën realizohen shumë projekte të përbashkëta, si në fushën e ekonomisë e tregtisë ashtu edhe në rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian.

Zëvendëskryeministri Bislimi e falënderoi ambasadoren për vizitën dhe urimet dhe shtoi se Kosova do të punojë me të njëjtin përkushtim në intensifikim të marrëdhënieve bilaterale me Maqedoninë e Veriut në rrafshin politik, tregtar, ekonomik, e kulturor. Ai tha se ky përkushtim do të fillojë menjëherë me realizimin e një vizite zyrtare si dhe organizimin e një mbledhjeje të përbashkët të dy qeverive, së shpejti.

Në takim u diskutua edhe për situatën me pandeminë Covid-19 në të dy vendet si dhe procesin e vaksinimit, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.