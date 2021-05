Osmani: Në javën e bibliotekës dhe Ditën e Presidentit nisë punën Biblioteka Presidenciale “Dr. Ibrahim Rugova”

Presidentja e Republikës së Kosovës, dr. Vjosa Osmani, sot ka marrë pjesë në hapjen e edicionit të 18-të të Javës së Bibliotekës. Kjo javë, sipas saj vë në pah rolin thelbësor, të cilin e kanë bibliotekat në promovimin e leximit. Në anën tjetër, po ashtu u jep zë sfidave dhe nevojave të institucioneve bibliotekare në Kosovë për t’u përkrahur në përpjekjet e tyre për rritje të kapacitetit në profesionin e tyre fisnik në shërbim të të gjithë lexuesve.

E para e vendit, në fjalën e saj ka kumtuar lajmin se që nga sot nis punën edhe Biblioteka Presidenciale “Dr. Ibrahim Rugova”.

“Unë kam nderin dhe entuziazmin e veçantë që sot, në ditën e hapjes së Javës së Bibliotekës, por edhe në ditën kur me disa aktivitete po e shënojmë “Ditën e Presidentit”, e shpallur si e tillë nga Presidenti historik dr. Ibrahim Rugova, t’ua kumtoj qytetarëve të Kosovës lajmin se nga sot nisë punën edhe Biblioteka Presidenciale “Dr. Ibrahim Rugova”, e ndërtuar sipas modelit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e cila, po ashtu është fryt i bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet të institucioneve tona në radhe të parë, por edhe e përkrahjes së pakursyer të miqve tanë nga SHBA-të. Këtë vendim do ta pasojë marrëveshja e bashkëpunimit me MKRS-në, përfshirë institucionet vartëse të saj, Bibliotekën Kombëtare, Arkivat e Shtetit dhe Muzeun Kombëtar, për ngritjen profesionale të bibliotekës presidenciale. Po kështu, së shpejti do ta mirëpresim në disa sesione të përbashkëta znj. Susan Donius, ish-drejtoreshë e të gjitha Bibliotekave Presidenciale në SHBA, e caktuar nga Departamenti i Shtetit Amerikan si eksperte për të ndihmuar në ngritjen profesionale të bibliotekës presidenciale “Dr. Ibrahim Rugova””, ka thënë presidentja Osmani.