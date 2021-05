Hoxhaj zyrtarizon kandidaturën e Shaqir Totajt për kryetar të Prizrenit

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj sot ka zyrtarizuar kandidaturën e Shaqir Totajt për kryetar të komunës së Prizrenit.

Në një konferencë për media të mbajtur në Kompleksin e Lidhjes së Prizrenit, Hoxhaj ka thënë se sot po nisë një epokë e re për Kosovën dhe për Prizrenin, sepse ky qytet që është ndër më të rëndësishmit pas Prishtinës dhe urë lidhëse mes dy kryeqyteteve shqiptare udhëhiqet nga një kryetar që gjumin nuk e bën këtu.

Ai ka thënë se Prizrenit i duhet një kryetar që punon 24 orë për qytetin pa u ndalur, pas 4 vitesh stagnim, degradim, ankesa dhe asnjë punë e mirë për Prizrenin.

“Së bashku, pa frikë dhe me mendje të hapur sot mund të krahasojmë dy modele të qeverisjes këtu në Prizren sepse dallojnë si nata me ditën. E këtë gjë nuk mund ta bënin para 4 vitesh, kur Vetëvendosja nuk ishte provuar në pushtet. Por sot pamjet janë të qarta si kristali sepse PDK ndërton e punon, kurse VV-ja rrënon e abuzon! Kurrë nuk ka qenë më i degraduar arsimi në Prizren, me dhjetëra shkolla që ankohen çdo ditë për mungesë arsimtarësh e organizimi për ofrimin e mësimit të mirëfilltë. Kurrë nuk ka qenë më i dergraduar se sot mjedisi, me më shumë bërllog e papastërti në rrugët e lumenjtë e qytetit. Qendra Historike e Prizrenit është kthyer në një Qendër Kaotike dhe të parregullt ku përzihen nga ky pushtet i mashtrimit edhe ata pak turistë për shkak të parkingjeve të shtrenjta dhe mungesës së hapësirës. Dhjetëra aktakuza për drejtorët komunal e shumë denoncime për afera milionëshe e abuzime me paratë e qytetarëve të Prizrenit”, ka theksuar Hoxhaj.