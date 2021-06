Kurti: Më së pari e më së shumti do të ndihmojmë fëmijët të cilët e kanë të domosdoshëm kujdesin e shtetit

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, iu bashkua thirrjes për raportim të dhunës tek fëmijët, në kuadër të fushatës “Bëhu mburoja ime’’ të lansuar sot nga Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës – HANDIKOS.

Në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, Kryeministri Kurti së bashku me presidenten e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, dhe ministren e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, mori pjesë në aktivitetin simbolik të organizuar nga HANDIKOS, në sheshin Skënderbeu në Prishtinë.

“Sot e kemi 1 Qershorin – Ditën e fëmijëve dhe natyrisht se përderisa i kujtojmë me gëzim të gjithë fëmijët që shkojnë në shkollë apo në kopsht dhe edukohen, në të njëjtën kohë ndajmë dhembjen me të gjithë fëmijët që janë viktima të dhunës. Zotohemi që më së shumti e më së pari do të ndihmojmë fëmijët në varfëri, fëmijët që janë viktima të dhunës, qoftë fizike ose psikike, dhe fëmijët me nevoja të veçanta, të cilët e kanë të domosdoshëm kujdesin e shtetit”, tha kryeministri Kurti.