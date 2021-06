Kurti: Prioritet do të kenë ndërmarrjet prodhuese

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, pas përurimit të çerdhes së re në Prizren, i shoqëruar nga kryetari i Komunës, Mytaher Haskuka, vizitoi edhe Parkun e Biznesit.

Kryeministri Kurti tha se në këtë park po bëhen punimet për hapjen e zonës ekonomike, me gjithsejtë 82 hektarë, prej të cilëve gjysma përafërsisht e kanë të përfunduar infrastrukturën, në këtë vend, ku do të kemi Zonën ekonomike të Prizrenit.

“Tashmë kanë aplikuar 20 biznese dhe prioritet do të kenë bizneset, ndërmarrjet prodhuese, me ç ‘rast edhe do të ndalohet tjetërsimi e dëmtimi i sipërfaqeve, të cilat janë të përshtatshme për bujqësi”, theksoi kryeministri Kurti. Ai shtoi se në këtë park do të ketë edhe industri të përziera, por gjithnjë pa ndotje.