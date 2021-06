Më 14 qershor mbahet ankandi i nëntë i Letrave me Vlerë për vitin 2021

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve njofton se më 14 qershor 2021 do të mbahet ankandi i nëntë i Letrave me Vlerë për vitin 2021. Në këtë ankand, do të emetohen Obligacione me maturitet 3 vjeçar në shumën prej 20 milion euro.

Investimi në Obligacione është investim i sigurt, i garantuar me Ligjin për Borxhin Publik, ku interesi i përcaktuar nga tregu ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen (3 vite) dhe është tërësisht i liruar nga tatimi.

Për detaje rreth pjesëmarrjes në ankande për blerjen e letrave me vlerë, të interesuarit të kontaktojnë ndonjërën nga Bankat Komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës, thuhet në komunikatën për media e MFPT-së.

Shpallje e Ankandit të Letrave me Vlerë KV009–21

Afati dhe Lloji Shuma e Ofruar Kodi i Instrumentit Data e Ankandit Data e Shlyerjes Data e Maturimit Mekanizmi i Çmimit

3 Vjeçar – Obligacion Qeveritar

€20,000,000 KV1216721674

14.06.2021 15.06.2021

15.06.2024 Çmime të Shumëfishta

Shënim: Qeveria e Republikës së Kosovës rezervon të drejtën për ri–blerje të kësaj Letre me vlerë nëpërmjet operacioneve të përcaktuara në

Rregulloren MF–BQK Nr.01/2014 Për Tregun Primar dhe Sekondar të Letrave me Vlerë të Qeverisë së Republikës së Kosovës.