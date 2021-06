UNDP: Raporti për vlerësimin e rrezikut nga shpërlarja e parave dhe financimi i terrorizmit

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë, përmes Projektit për Mbështetje të Përpjekjeve Kundër Korrupsion në Kosovë, (SAEK III), si dhe në partneritet me Njësitin e Inteligjences Financiare të Kosovës, sot ka organizuar promovimin e raportit të ri për Vlerësimin e Rrezikut nga Shpërlarja e Parave dhe Financimi i Terrorizmit.

“Hapi i parë për të trajtuar në mënyrë efektive problemin e shpërlarjes së parave është të kuptohen rreziqet me të cilat përballen sektoret si patundshmëritë, ndërtimtaria, sektori bankar dhe kriptovalutat. Fatmirësisht, tani mund të themi se Kosova ka tashmë një vlerësim të saktë të këtyre rreziqeve, të mangësive në sektoret financiarë dhe jo-financiarë, si dhe një vlerësim të saktë të kërcënimeve të kriminelëve të cilën përpiqen të keqpërdorin kanale legjitime për të fshehur asetet e tyre të paligjshme”, tha Maria Suokko, përfaqësuesja e përhershme e UNPD-së, në porosinë e saj.

Zëvendës drejtori i Njësitit të Inteligjencës Financiare të Kosovës, Behar Xhema theksoi se vlerësimi Kombëtar i Rrezikut është një vegël e rëndësishme që do të ndihmojë në përqëndrimin e përpjekjeve kundër shpërlarjes së parave, edhe brenda sektorit publik por edhe atij privat.

“Tani zyrtarët për pajtueshmëri rregullative kundër shpërlarjes së parave brenda sektorit privat do të jenë më mirë të informuar për rreziqet e konsumatorit, derisa sektori public do të përqëndrojë përpjekjet dhe burime në masat e përcatkaura për të adrsesuar kërcënimet e identifikuara me të cilat përballemi në Kosovë.”