MD: Grupi punues për projektligjin për konfiskim diskutojnë për subjektet, kohën dhe institucionin

Mbehet takimi i radhës i Grupit Punues për hartimin e Projektligjit për Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.

Me pjesëmarrjen e zëvendësministrave Blerim Sallahu, dhe Nita Shala, grupi punues filloi trajtimin e çështjeve të rëndësishme lidhur me hartimin e projektligjit për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, me ç’rast zv.ministri Sallahu në fillim të diskutimit, ritheksoi që ky projektligj – prioritet i Qeverisë, do të punohet dhe finalizohet në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, praktikat më të mira dhe standardet ndërkombëtare.

Takimi i sotëm pati për bazë trajtimin e fushëveprimit të projektligjit, pastaj subjektet e konfiskimit me bazë civile, institucionin kompetent për këtë, si dhe për zbatimin kohor të ligjit, përkatësisht pikënisjes kohore në fushëveprim të ligjit.

Nën kryesimin e këtij grupi nga Isuf Jahmurataj, anëtarët e grupit punues patën rastin të shtrojnë propozime dhe të trajtojnë më gjerësisht të gjitha çështjet e diskutimit.

Grupi Punues do të vazhdojë punimet drejt finalizimit sipas afateve të përcaktuara, thuhet në komunikatën [për media e MD-së.