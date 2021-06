Osmani: Do të vazhdoj ta mbështes punën e UNICEF-it edhe më tej, në veçanti të drejtat e fëmijëve

Presidentja Osmani priti në takim lamtumirës shefin e Zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Murat Sahin

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim lamtumirës shefin e Zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Murat Sahin, të cilin e ka falënderuar për punën dhe angazhimin në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, e posaçërisht të atyre me nevoja të veçanta.

Presidentja Osmani ka theksuar se do të vazhdojë ta mbështesë punën e UNICEF-it edhe më tej, me fokus të veçantë në të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta, të cilët do të jenë ndër prioritetet kryesore gjatë mandatit të saj, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Presidentes.