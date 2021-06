Më 17 qershor bëhet lansimi i bordit të shkëmbimit arsimor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës – Kosovë

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës, njofton mbi themelimin e Bordit të Shkëmbimit Arsimor Shtetet e Bashkuara të Amerikës-Kosovë (USKEB)

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, në emër të Byrosë për Çështje Arsimoro-Kulturore të Departamentit të Shtetit, në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Shkencës,

Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës, do ta shënojë themelimin e United States-Kosovo Educational Exchange Board (USKEB), apo Bordit të Shkëmbimit Arsimor Shtetet e Bashkuara të Amerikës-Kosovë, të enjten, më 17 qershor 2021, në orën 15:00.

Ngjarja e themelimit të USKEB-it do të mbahet virtualisht dhe do të transmetohet drejtpërdrejt përmes faqes së Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Facebook. Ngjarja do të përmbaj një prezantim të iniciativës, përkatësisht mbi rritjen e mirëkuptimit të ndërsjelltë dhe avancimin e bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës përmes programeve të shkëmbimit arsimor.

Gjatë ngjarjes, të pranishmit do të dëgjojnë nga Ambasadori i SHBA-ve në Kosovë, Philip S. Kosnett, Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës, Arbërie Nagavci, anëtarët e bordit inaugural të USKEB-it, dhe ish-bursistët e programeve të shkëmbimit arsimor SHBA-Kosovë, përfaqësues të Programit Fulbright në Kosovë. Gjithashtu, themelimi i USKEB do të shënojë festimin e 75 vjetorit të themelimit të Programit Fulbright në botë.

Bordi i Shkëmbimit Arsimor Shtetet e Bashkuara të Amerikës-Kosovë administrohet nga American Councils for International Education, dhe Kosovo United States Alumni (KUSA)., thuhet në komunikatën për media e American Councils Kosovo.

Për më shumë informata lidhur me USKEB, kontaktoni [email protected], ose vizitoni faqen uskeb.org.