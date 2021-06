Kurti në Shtëpinë Muze, vendos dy palë rroba të preferuara të Ukshin Hotit për ditëlindjen e tij

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se Java e Lëvizjes nisi me 10 qershor me shënimin e përvjetorit të Lidhjes së Prizrenit dhe përmbyllet sot me 17 qershor me shënimin e ditëlindjes së Ukshin Hotit.

Kurti në postimin e tij në Facebook ka shkruar se në Shtëpinë Muze bashkë me Avni Deharin kanë vendosur dy palë rroba të Ukshin Hotit.