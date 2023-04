Kurti: Kosova është në rrugë të mirë drejt mbrojtjes së mjedisit dhe krijimit të një ekonomie të qëndrueshme

Çdo vit në këtë ditë, 22 prill, bota shënon Ditën e Tokës. Kjo ditë shërben për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet mjedisore, për të promovuar praktika të qëndrueshme dhe mbi të gjitha për të ndërmarr veprime konkrete për mbrojtjen e tokës dhe shëndetit.

Kryeministri Albin Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se për ne, Dita e Tokës nuk është dita e vetme kur ne flasim e veprojmë për tokën por është ditë që na frymëzon për më shumë veprim dhe na ndihmon të vlerësojmë progresin e përditshëm që bëjmë. Sot, ne jemi në rrugë të mirë drejt mbrojtjes së mjedisit dhe krijimit të një ekonomie të shëndoshë dhe të qëndrueshme. Politikat tona inovative për zhvillim dhe krijimin e vendeve të reja të punës dhe ato për mbrojtjen e mjedisit plotësojnë njëra-tjetrën. Investimet që po bëjmë në energjinë e rinovueshme si projekti Solar 100MW në KEK, projekti për rezervë akumuluese me kapacitetin më të madh në Evropë, projektin e parë në Ballkan për ngrohje qendrore me panele solare, e shumë projekte tjera që kemi në plan, do të ndihmojnë në reduktimin e emetimeve të gazrave serë.

“Investoni në planetin tonë” është theksi i temës së këtij viti, si thirrje për të gjithë ne, për qeverinë dhe bizneset, komunat dhe organizatat, aktivistët dhe mediat, komunitetet dhe qytetarët që të punojmë bashkë për një të ardhme më të drejtë dhe të qëndrueshme për të gjithë.

Kryeministri Kurti ka thënë se Kosova, edhe pse nuk ka arritur akoma të bëhet pjesë e Konventës së Kombeve të Bashkuara për Ndryshime Klimatike, çdo ditë e më tepër po e dëshmon vendosmërinë e saj në ndërmarrjen e veprimeve për të reduktuar nivelin e ndikimit në mjedis dhe gatishmërinë për të kontribuar në përpjekjen globale për mbrojtjen e tokës.

Këtë vit, ne po bëjmë të gjitha përgatitjet që në mënyrë unilaterale të ratifikojmë Marrëveshjen e Parisit të cilës po i paraprinë Ligji i parë që do të ketë Kosova për Ndryshime Klimatike.

Ndryshimi i klimës, humbja e biodiversitetit dhe ndotja nuk respektojnë kufijtë shtetërorë dhe nga ndikimet e tyre preken njerëzit dhe ekosistemet në mbarë botën. Prandaj, ne aktivisht po lobojmë që Kosova të ketë të drejtën në dialog dhe qasje në fondet e OKB-së për ndryshime klimatike.