Vitia dhe Manastirliu diskutuan për thellimin e bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë mes Kosovës dhe Shqipërisë

Ministri i Shëndetësisë, Dr. Arben Vitia bashkë me Sekretarin e Përgjithshëm, Dr. Naim Bardiqi, realizoi takim përmes platformës digjitale “Zoom” me Ministren e Shëndetësisë të Republikës së Shqipërisë, Ogerta Manastirliu dhe ekipin e saj, më të cilën bashkëbiseduan lidhur me thellimin e bashkëpunimit përmes marrëveshjeve të reja midis dy shteteve.