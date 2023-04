Nurboja: Po vazhdon të rritet numri i bizneseve me pronare gra

Ushtruesi i detyrës së Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bashkim Nurboja, ka thënë se kreditimi bankar vazhdon të jetë një burim shumë i rëndësishëm dhe i qëndrueshëm i financimit të sektorit privat në Kosovë, përfshirë edhe ato që udhëhiqen nga gratë.

Me rastin e ceremonisë së lancimit të dy dritareve të reja garantuese për “gratë në biznes” dhe “start up”, nga Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, Guvernatori Nurboja theksoi se këto dritare janë një mundësi e mirë për promovimin e barazisë gjinore, pasi barazia e mundësive ekonomike për gratë dhe burrat është një element kyç i një ekonomie tregu moderne, mirëfunksionale dhe është thelbësore për rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse.

U.D i Guvernatorit të BQK-së, Nurboja, ka thënë se në Kosovë deri në vitin 2016, përkundër kontributit të sektorit bankar dhe institucioneve tjera kredidhënëse në zhvillimin ekonomik dhe financimin e ekonomisë, qasja në financa ishte ende e ulët. Një pjesë e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, posaçërisht në sektorin e bujqësisë, ndërmarrjet e reja dhe ato me pronare gra kishin vështirësi në financimin e aktiviteteve të tyre. Ky kufizim zakonisht ishte rezultat i kostos së lartë të interesit dhe kostove administrative që lidhen më kredidhënien në shuma të ulëta, rrezikun e lartë të perceptuar kreditor, si dhe mungesën e kolateralit që këto ndërmarrje posedojnë.

Tutje para të pranishmëve, U.D i Guvernatorit, Nurboja, ka deklaruar se kreditimi bankar vazhdon të jetë një burim shumë i rëndësishëm dhe i qëndrueshëm i financimit të sektorit privat në Kosovë. Vlera e kredive të sektorit bankar deri në muajin shkurt 2023 ka arritur në 4.38 miliardë euro, duke shënuar një rritje vjetore prej 15.1%.

“Numri i llogarive të bizneseve me pronare gra në sektorin bankar është 21,247 krahasuar me 104,461 me pronarë burra, apo 17 përqind të gjithsej llogarive, vlera e depozitave të bizneseve me pronare gra është 112 milionë euro apo 7 përqind e gjithsej depozitave të bizneseve nga 1.7 miliardë euro. Numri i kredive të bizneseve me pronare gra është 8,185 apo 25 përqind e numrit të kredive të bizneseve, krahasuar me numrin e kredive prej 24,546 apo 74 përqind të bizneseve me pronarë burra. Ndërkohë që vlera e kredive të bizneseve me pronare gra është 643 milionë euro apo 29 përqind të totalit të kredive të bizneseve prej 2,2 miliardë euro. Sa i përket përfaqësimit të gjinisë në sektorin bankar, përfshirë edhe BQK-në, mesatarja e pjesëmarrjes së të punësuarave gra në raport me burrat është 56-44 përqind në favor të grave”, ka thënë Nurboja.