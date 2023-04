MKRS: Hapet ekspozita e fotografive nga vëllezërit Yiannis dhe Miltos Manakia nga Greqia

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka njoftuar se është hapur ekspozita periodike e fotografive “Yiannis and Miltos Manakia – Njerëzit prapa objektivit”.

Ky është prezantimi i parë publik i një koleksioni të gjerë fotografish të realizuara nga dy vëllezërit Yiannis dhe Miltos Manakia nga Grevena e Greqisë. Përmes tyre paraqitet përditshmëria, mundi, lufta për mbijetesë, monumentet arkitekturore dhe ngjarjet historike e sociale që sinjalizuan ndryshimet e gjysmës së parë të shekullit të 20-të në të gjithë Ballkanin e më gjerë. Në kuadër të saj u prezantua edhe një film dokumentar i ndërlidhur me fotografitë e ekspozuara.

Në ceremoninë hapëse morën pjesë kryeministri Albin Kurti, ministri Hajrulla Çeku, shefja e Zyrës Ndërlidhëse të Greqisë, Heleni Vakali, shefi i EULEX-it Lars-Gunnar Wigemark, ish-presidentja Atifete Jahjaga, përfaqësues të institucioneve kulturore dhe artdashës.

Organizuar nga Zyra Ndërlidhëse e Greqisë në Prishtinë dhe Muzeu “Macedonian Struggle and Modern History of Macedonia” në Selanik, ekspozita do të jetë e hapur për vizitorët deri më 5 maj në Bibliotekën Kombëtare “Pjetër Bogdani”, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.