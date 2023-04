Presidentja: Zhdukja me dhunë e mijëra qytetarëve tanë, ishte përpjekje për zhdukjen e një populli

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, me rastin e 27 prillit, ditës së të zhdukurve me dhunë në luftën e fundit në Kosovë, ka thënë se zhdukja me dhunë e mbi mijëra qytetarëve tanë, përfshi shumë fëmijë ishte përpjekje e qartë për zhdukjen e një populli.

Presidentja tha se kjo është një ndër krimet më të llahtarshme të regjimit gjenocidal të Millosheviqit.

Presidentja Osmani ka thënë se në ditët si kjo duhet ta kuptojmë jo vetëm se sa e rëndësishme është që të kërkohet kthimi i të gjithë të zhdukurve me dhunë, por mbi të gjitha se sa e rëndësishme është që ta vëmë në vend drejtësinë për ta, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Presidentes.