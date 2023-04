Kosova e gatshme të bashkëpunojë me WCO në arritjen e standardeve të larta ndërkombëtare në operacionet doganore

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur në takim Sekretarin e Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Doganave, Kunio Mikuriya.

Në takim me me Mikuriya, presidentja Osmani ka theksuar se Kosova është e përkushtuar të punojë ngushtë me Organizatën Botërore të Doganave për partneritet në dobi të të dy palëve, rritje të performansës doganore nëpërmjet luftimit të kontrabandës dhe lehtësimeve tregtare.

Në këtë kontekst, Osmani tha se Kosova është e gatshme të bashkëpunojë më tej me WCO në arritjen e standardeve më të larta ndërkombëtare në operacionet e saj doganore, duke përfshirë ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve të saj doganor dhe përdorimin e teknologjisë.

Kosova, sipas Presidentes Osmani ka arritur ta rrisë mbledhjen e të hyrave tatimore dhe doganore, teksa agjencitë e rendit, përfshirë Doganën e Kosovës, kanë kryer me sukses operacione të mëdha kundër kontrabandës në të gjithë territorin e shtetit.

Në takim me Sekretarin e Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Doganave, Presidentja Osmani ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar për t’u bërë kampion rajonal për sundimin e ligjit dhe ka përmendur se po zbatohen reformat që rrjedhin nga direktivat përkatëse të BE-së, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Presidentes.