MMPH: Shënohet me aktivitete të ndryshme eventi “Ditët e Tokës në Kosovë”

Ministri e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në bashkëpunim të ngushtë me Zyrën e Presidencës, Komunën e Prishtinës, UNDP-në, Ambasadën e Luksemburgut, Ambasadën Japoneze, USAID dhe shumë partnerë zhvillimorë shënuan “Ditët e Tokës në Kosovë”, në Sheshin Skënderbe, në Prishtinë.

Për të promovuar një mjedis pa mbeturina dhe potencialin e ekonomisë qarkore, në këtë ngjarje është përfshihet një strukturë e pa-përfunduar e lojërave, e cila është krijuar duke i recikluar dhe i rindërtuar njësitë një-përdorimshe plastike. Përmes një përvoje interaktive dhe argëtuese të mësimit, fëmijët kanë përdororur parimet e dizajnit të ndërprerë ‘disruptive design’ dhe finalizuan strukturën në fjalë.

Presidentja e Republikës së Kosovës, shkëlqesia e saj Vjosa Osmani-Sadriu theksoi: “po aq sa po ndikon natyrshëm fakti se zhvillimet e fenomenet globale mjedisore po bëhen gjithnjë e më sfiduese, po kaq po kontribuon mobilizimi dhe angazhimi i gjithanshëm për të ngritur vetëdijën për çështjet mjedisore. Fakti që ne jemi mbledhur sot dhe po shënojë Ditët e Tokës në Kosovës është një dëshmi e drejtpërdrejt e kësaj.

Investimet që po bëjmë në energjinë e rinovueshme, projektin e parë në Ballkan për ngrohje qendrore me panele solare, e shumë projekte tjera që kemi në plan, do të ndihmojnë në reduktimin e emetimeve të gazrave serë, e po ashtu aktivisht po lobojmë që Kosova të ketë të drejtën në dialog dhe qasje në fondet e OKB-së për përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike.

Le të jemi referencë në botë për një Kosovë të Gjelbër, e përgjithmonë bashkë për Natyrën, Mjedisin, e Jetën.

Ndërsa,Përfaqësuesja e Përhershme e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë, e nderuara Maria Suokko theksoi:

“Dita e Tokës është koha për të reflektuar se çfarë nëna natyrë do të thotë për ne. Shëndeti ynë si njerëzim varet nga shëndeti i nënës natyrë. Çdo ditë dëgjojmë për presionet me të cilat po përballet planeti ynë. Klima po ndryshon. Natyra dhe biodiversiteti janë të kërcënuar. Ndotja dhe mbetjet po grumbullohen. Ndërsa ndonjëherë, sfidat duken shumë masive dhe komplekse – të pamundura për t’u përballur nga individët. Por fakti është se çdo veprim ka rëndësi dhe duke punuar së bashku, ne mund të arrijmë edhe më shumë. Sot, ju të rinjtë do të na tregoni një shembull pozitiv se çfarë mund të bëhet duke ripërdorur mbetjet plastike që keni sjellë nga shtëpia. Duke punuar së bashku dhe duke përdorur të menduarit kreativ, zgjidhjen e problemeve dhe dizajnin, mbetjet do të bëhen blloqe ndërtimi të këndit të lojërave. Përgjatë festimit të Ditëve të Tokës të Kosovës, le të angazhohemi të gjithë që të bëjmë më të mirën për të mbrojtur Nënën Natyrë – sepse ajo është e vetmja që kemi”.