MKRS: Shënohet 90-vjetori i lindjes dhe 20-vjetori i vdekjes së aktorit Istref Begolli

Me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, sot më 05 maj shënohet 90-vjetori i lindjes dhe 20-vjetorin i vdekjes së aktorit Istref Begolli.

Teatri Kombëtar i Kosovës fton të gjithë për të kujtuar veprën e një prej aktorëve më të shquar në historinë e teatrit dhe kinematografisë shqiptare.

Së bashku me kolegë, miq dhe familjarë, do të nderojmë kujtimin dhe kontributin e tij në kulturë me “Një gotë për Istrefin”.