Presidentja Osmani: Vizioni dhe trashëgimia e Fehmi Aganit për Kosovën do të jetë frymëzim për brezat

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani në 24-vjetorin e vrasjes, ka përkujtuar akademik Fehmi Aganin.

Presidentja Osmani ka thënë se sot e kujtojmë me respekt akademik Fehmi Aganin, figurën emblematike të lëvizjes për lirinë e Kosovës, njeriun që përkushtimin e tij ndaj dijes e arsimit e kombinoi me aktivitetin politik, duke qenë dorë e djathtë e presidentit historik, dr.Ibrahim Rugova, me të cilin u angazhua deri në vdekje në përmbushjen e idealit për Kosovën shtet të pavarur, thuhet në faqen zyrtare të Presidentes.