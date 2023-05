Kontingjenti i FSK përfundon me sukses misionin bashkëzbarkues përkrah forcave britanike në Ishujt Falkland

Kontingjenti i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka përfunduar me sukses misionin bashkëzbarkues përkrah forcave britanike në Ishujt Falkland, që ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve operacionale dhe ndërveprushmërisë me forcat e shteteve partnere për të shërbyer në të ardhmen në misionet e paqes kudo që kërkohet.

Kontingjenti i FSK-së, i zbarkuar me ushtrinë britanike në Ishujt Falkland, kanë përfunduar me sukses bashkë zbarkimin dhe janë kthyer në Kosovë.

Pjesëmarrja e Forcës së Sigurisë së Kosovës në bashkë-zbarkimin me qëllim të ngritjes së aftësive dhe kapaciteteve, e ngrit nivelin e besimit tek partnerët, përgatit ushtarakët për misione dhe ndëveprueshmëri si dhe rrit nivelin e operacionalitetit të ushtarakëve tanë të cilët do të shërbejnë në të ardhmen në misionet shumëpalëshe të paqes ku do që kërkohet.

Kontingjenti i FSK-së, në misionin “Atlantiku” ka qenë pjesë e integruar e njësive britanike ku kanë realizuar bashkërisht të gjitha fazat e trajnimit dhe praktikave taktike dhe operacionale në mision.

Në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari” ata u pritën nga Komandanti i Forcave Tokësore gjeneral brigade Hysen Dreshaj, shefi i shtabit të KFT-së, kolonel Valdet Berisha, familjarë, miq e shokë që ju uruan mirëseardhje në vendlindje, thuhet në postimin në Facebook të Ministrisë së Mbrojtjes.