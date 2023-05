Policia parandalon kalimin e paautorizuar të kufirit dhe kontrabandën me mallra për në Serbi

Policia Kufitare e Kosovës me njësitet e saj gjatë realizimit të detyrave dhe autorizimeve ligjore në menaxhimin dhe kontrollin e kufirit shtetror në patrullim e sipër, përgjatë Sharpelit dhe Bistricës (rrugë e cila të dërgon në Serbi përmes rrugës alternative) kanë vërejtur një automjet VW Passat duke tentuar të kalojë nga Bistrica (Republika e Kosovës) për në fshatin Mure (Serbi), të cilin edhe e kanë ndaluar për verifikim dhe kontroll.

I dyshuari me automjetin e lartcekur (VW) transportonte ngarkesë me pako të duhanit.

Lidhur me rastin janë njoftuar autoritetet doganore dhe me urdhër të prokurorit kujdestar është iniciuar rasti për ”Kalim të pa autoroziuar të kufirit dhe kontrabandë me mallra”.

Malli i gjetur (pakot me duhan) me urdhër të prokurorit dërgohet në terminalin doganorë për procedura tjera, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.