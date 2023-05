Rama: Prishtinës po i shtohen edhe 5 shkolla të reja

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se modelin e partneritetit publiko-privat të filluar më herët për ndërtimin e shkollave, po e zgjerojnë edhe për 5 shkolla të reja.

Rama në postimin e tij në Facebook tha se së bashku me IFC-International Finance Coporation nënshkruan marrëveshjen për nisjen e ndërtimit të 5 shkollave të reja për fëmijët drejt një arsimi më cilësor. Shkollat do të jenë model sa i përket cilësisë dhe standardeve të ndërtimit. Brenda periudhës dy vjeçare bashkë me IFC do të ndërtojmë gjithësej 8 shkolla.

Këto 5 shkolla të reja do të ndërtohen në lokacionet preliminare të shkollave të reja janë në lagjet: Arbëria, Mati 1, Veternik, Kalabri, Qendër.