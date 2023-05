Kryeministri Kurti: Për periudhën 2024-2026 ndahen 200 milionë euro grante për komuna

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti sot ka takuar kryetarët e Komunave dhe kryetarët e sapo zgjedhur në veri të vendit.

Kurti ka thënë se takimet koordinuese në mes të nivelit qendror dhe atij lokal janë takimet ku ka më së shumti përfaqësues të qytetarëve, e rrjedhimisht edhe temat, të cilat trajtohen janë më të dobishmet dhe kanë fokus përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë.

“Mirë se po takohemi në mbledhjen e katër të këtij formati, e në të pestin në qoftë se llogarisim edhe takimin tematik për efiçiencën e energjisë, të cilin e mbajtëm së fundmi, me 6 prill të këtij viti.

Krahas bashkëpunimit në fushën e mjedisit, në kuadër të “Kartës së Komunën së gjelbër dhe të qëndrueshme” dhe atë të efiçiencës së energjisë, në kuadër të pakos 75 milionëshe për përballje me krizën energjetike, është lajm i mirë për të gjithë kandidimi i vendit për organizimin e Lojërave Mesdhetare 2030.

“Një ngjarje e tillë, përveç se mundësi e mirë për të përmirësuar infrastrukturën publike, ajo paraqet një platformë ideale për afirmim të shtetit tonë në arenën ndërkombëtare. Për këtë arsye, Lojërat Mesdhetare nuk janë vetëm një projekt i sektorit të sportit. Ato duhet të shikohen si projekt zhvillimor shtetëror dhe mobilitet për rininë tonë.

Koncepti i organizimit të këtyre lojërave në Kosovë, parasheh shtrirjen e organizimit në tërë territorin e Kosovës, duke përfshirë investimin dhe mobilizimin në shumë komuna, e me theks të veçantë në shtatë komunat më të mëdha në vend.

Ditëve në vazhdim, ekipi koordinues i kandidaturës së Kosovës, do t’ju kontaktoj dhe do t’ju informojë më shumë për konceptin dhe për detajet e tjera të ndërlidhura me projektin“, tha Kurti.