Nagavci: Profesor Zajmi në historinë e arsimit do të jetë përgjithmonë si emër i respektuar

Ministrja e MASHTI-t, Arbërie Nagavci ka njoftuar se ka ndërruar jetë Prof. Dr. Agim Zajmi, profesor shumëvjeçar në Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit të Prishtinës. Ajo ka shprehur ngushëllime të sinqerta për familjen, të afërmit, miqtë, bashkëpunëtorët e ish studentët e tij.

Nagavci në postimin e saj në Facebook ka thënë se profesor Zajmi do të mbahet mend për përkushtimin dhe punën e palodhshme në përgatitjen e shumë gjeneratave të studentëve. Me vlerat njerëzore e intelektuale, për punën shkencore dhe atë atdhetare, do të mbetet në kujtesën e të gjithë atyre që e kanë pasur fatin të jenë studentë të tij, ose të punojnë me të.