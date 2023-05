Mehaj: Me ushtrimin ndërkombëtar “Defender ’23”, jemi bashkuar rreth një qëllimi të përbashkët, do t’i shërbejë botës dhe paqes

Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, sot u mbajt ceremonia e fillimit të ushtrimit më të madh ndërkombëtar ushtarak në rajonin e Ballkanit, “Defender Europe ’23”, me ç’rast FSK do të tregojë kapacitetet e saja luftarake, e po ashtu shkallën e ndërveprimit ushtarak.

Në këtë ceremoni morën pjesë personalitetet më të larta shtetërore, duke filluar nga Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, Kryeministri Albin Kurti, Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, Komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Bashkim Jashari, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, gjenerali amerikan, gjeneral brigade, Derek Adams, Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, gjeneralë të FSK-së, deputetë të Kuvendit të Kosovës, si dhe ambasadorë, atashe ushtarakë, si dhe oficerë të lartë të shteteve partnere.

Kjo ceremoni filloi me intonimin e himnit të Republikës së Kosovës dhe aleatit tonë kryesor strategjik, SHBA-së, të luajtur nga orkestra frymore e Forcës së Sigurisë së Kosovës.

Fillimisht, mysafirëve të ftuar në këtë ceremoni, iu drejtua presidentja Osmani, e cila në mes tjerash, theksoi se objektivi kryesor i kësaj stërvitjeje është shfaqja e fuqisë ushtarake, për të siguruar paqen dhe se ky ushtrim është kujtesë se forca nuk qëndron vetëm në armë, por edhe lidhjet tona dhe aleancën e përbashkët.

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj në ceremoninë e hapjes të “Defender Europe 23”, ka bërë të ditur se sot ka filluar ushtrimi ndërkombëtar “Defender ’23”, që do vazhdojë deri më datën 2 qershor, me ç’rast FSK do të tregojë kapacitetet e saj luftarake, e po ashtu shkallën e ndërverprueshmërisë ushtarake.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se përgatitjet për realizimin e suksesshëm të “Defender Europe 23” i kemi filluar që një vit e gjysmë, trajnimet e vazhdueshme, investimi në blerje të pajisjeve dhe sistemeve të armatimit, shkollimet dhe stërvitjet kanë qenë intensive dhe i kanë paraprirë këtij ushtrimi. Ushtria e Republikës së Kosovës me intervenimet e saj, me bashkëzbarkimet që ka realizuar jashtë vendit, me misionet humanitare në vendet partnere, me operacionet ndërkombëtare siç ka qenë evakuimi i refugjatëve afganë, ka dëshmuar që ne jemi partner i besueshëm për aleatët tanë, në krye më Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Përfundimi i suksesshëm i ushtrimit “Defender Europe 23”, do të dëshmojë që ushtria jonë është e aftë dhe e gatshme për të bashkëvepruar me ushtritë partnere të vendeve të NATO-së.