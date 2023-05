Kryeministri Kurti u uron diplomimin studentëve të R.I.T Kosova

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, mori sot pjesë në ceremoninë e diplomimit të studentëve R.I.T Kosova, Klasa e vitit 2023.

Në hapjen e kësaj ceremonie, Kryeministri Kurti, tha se ka kënaqësinë që është i pranishëm dhe që së bashku po e ndajnë gëzimin e kësaj arritjeje të rëndësishme për secilin prej tyre.

Para studentëve, ai tha se ka mbetur pak kohë deri sa t’i keni në duar diplomat tuaja, e ju e dini se diploma me të cilën do të pajiseni sot ka shumë vlerë. Sipas tij, diploma është një dëshmi fizike e rezultatit të punës suaj akademike në këto katër vite. Njëkohësisht, përfaqëson edhe këmbënguljen tuaj për t’i tejkaluar sfidat me të cilat jeni ballafaquar gjatë këtij rrugëtimi.

Duke folur për sfidat dhe vështirësitë me të cilat janë ballafaquar studentët, siç ishte ajo me Pandeminë Covid-19, kryeministri Kurti, u shpreh se sfida e ballafaqimit me pandeminë na ka bërë të kuptojmë, që jetën nuk duhet ta shohim si një trajektore të pandryshueshme.

Gjatë fjalës së tij në këtë ceremoni diplomimi, kryeministri Kurti, inkurajoi studentët e pranishëm që asnjëherë të mos e nënvlerësojnë peshën e vendimeve të tyre, cilat do që të jenë ato.

“Duke punuar me integritet dhe përgjegjësi, jam i bindur se do të jeni të suksesshëm nga do që shkoni, çka do që bëni”, tha ai.

Në fund të fjalës së tij, kryeministri Kurti, duke i uruar për këtë arritje kaq të madhe iu drejtua studentëve me fjalët se vendimet që ju do të merrni – të mëdha apo të vogla – kanë potencialin që të kenë ndikim zinxhiror në shoqëri dhe të prekin jetën e shumë individëve.

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe kryetarja e Bordit të R.I.T Kosova, Nancy Bekavac, si dhe presidenti njëherësh dhe dekan në R.I.T Kosova, z. Kamal Shahrabi, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.