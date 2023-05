Mehaj- Heappey: Britania e Madhe do të vazhdojë të përkrahë fuqishëm Kosovën në përfshirjen në organizatat euroatlantike

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, i shoqëruar nga zv.komandanti i FSK-së, gjeneralmajor Enver Cikaqi, ka pritur sot në takim ministrin e Forcave të Armatosura të Britanisë së Madhe, James Heappey, të shoqëruar nga ambasadori britanik Nicholas Abbott.

Fillimisht, Ministri Mehaj i uroi mirëseardhje ministrit Heappey dhe e falënderoi për vizitën e tij në Ministrinë e Mbrojtjes. Gjithashtu, ministri Mehaj, e uroi ministrin Heappey dhe delegacionin e tij për kurorëzimin e Mbretit Charles III.

Në këtë takim, ministri Mehaj e informoi Ministrin britanik të Forcave të Armatosura lidhur me avancimet e Forcës së Sigurisë së Kosovës në implementimin e Planit Gjithëpërfshirës të Tranzicionit dhe theksoi përkushtimin në bashkëpunimin e ngushtë me shtetet partnere, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale, operacionale dhe gjithë infrastrukturës së nevojshme për zhvillimin e ushtrisë së shtetit tonë.

Ministri Mehaj shprehu mirënjohjen e tij për Britaninë e Madhe, në veçanti Ministrisë së Mbrojtjes për përkrahjen e dhënë vendit tonë në rrugën drejt anëtarësimit në Kombet e Bashkuara, NATO dhe organizatat tjera ndërkombëtare.

Në takim u bisedua për realizmin me sukses të misionit bashkë-zbarkues të FSK-së përkrah forcave britanike në Ishujt Falkland, që kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve operacionale dhe të ndërveprimit me forcat e shteteve partnere për të shërbyer në të ardhmen në misionet e paqes. Gjithashtu, u bisedua për mundësitë e radhës në realizmin e misioneve bashkë-zbarkuese të FSK-së përkrah forcave britanike.

Temë bisede në takim ishte lidhur me trajnimet dhe edukimin të ushtarakëve të FSK-së në Mbretërinë e Bashkuar, ku Ministri Mehaj falënderoi për përkrahjen e deritashme në ngritjen e kuadrove ushtarake dhe theksoi nevojën për vazhdimin e mëtejmë të shkollimit të pjesëtarëve të FSK-së në akademitë e mbrojtjes në Britani të Madhe.

E po ashtu, temë tjetër diskutimi ishte dhe investimi në industrinë e mbrojtjes dhe blerjen e pajisjeve ushtarake të cilat po bëhen përmes marrëveshjeve shtet më shtet, sipas standardeve të NATO-s dhe në përputhje me Planin Gjithëpërfshirës të Tranzicionit.

Gjatë takimit, ministri Mehaj shprehu gatishmërinë e tij që FSK të ofrojë ndihmë në Ukrainë, ne veçanti në ofrimin e trajnimeve për forcat ukrainase, me ç’rast u përgëzua nga Ministri britanik, Heappey.

Nga ana e tij, ministri i Forcave të Armatosura të Britanisë së Madhe, James Heappey, shprehu kënaqësinë për avancimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe theksoi se Britania e Madhe do të vazhdojë të përkrahë fuqishëm vendin tonë në realizmin e aspiratave në përfshirjen në organizatat euroatlantike, thuhet në komunikatën për media e Ministrisë së Mbrojtjes.