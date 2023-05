Sveçla përgëzon Policinë e Kosovës për profesionalizmin e treguar në ballafaqimin me grupe të organizuara kriminale

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka njoftuar se pas ceremonive të djeshme të betimit të kryetarëve të komunave veriore, kryetarët e komunave Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq sot janë vendosur në zyret e tyre në objektet komunale. Ata do të vazhdojnë mandatin e tyre duke qenë në shërbim të të gjithë qytetarëve pa dallim.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka përgëzuar Policinë e Kosovës për profesionalizmin e treguar në ballafaqimin me grupe të organizuara kriminale, që kishin për qëllim pengimin e këtij procesi. Institucionet demokratike të Republikës së Kosovës do të jenë gjithnjë në shërbim të qytetarëve të vendit pa dallim dhe të pakompromis me sulmuesit e demokracisë, ligjit dhe qytetarisë.