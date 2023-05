MKRS: Më 6 qershor hapet edicioni i 23-të i Panairit të Librit “Prishtina 2023”

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka bërë të ditur se edhe pak ditë na ndajnë nga hapja e Panairit të Librit “Prishtina 2023”.

Me moton “Libri triumfon”, me 6 qershor hapet edicioni i 23-të i Panairit të Librit, i cili organizohet nga Shoqata e Botuesve të Kosovës ndërsa mbështetet edhe nga Ministria e Kulturës.

Këtë vit marrin pjesë rreth 100 botues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Diaspora. Numri i titujve të rinj – rreth 2000. Numri i titujve të viteve të fundit – rreth 6000.

Panairi do të jetë i hapur për vizitorë çdo ditë nga 9:00-20:00. Panairi do të mbyllet më 11 qershor në orën 18:00. Do të jenë të pranishëm shkrimtarë ndërkombëtarë e kombëtarë, profesionistë të librit, botues, përkthyes e librarë, thuhet në postimin në Facebook të MKRS-së.