Kurti merr pjesë në pritjen lamtumirëse për shefin e EULEX-it, Wigermark

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka marr pjesë në pritjen lamtumirëse për nder të shefit të EULEX-it, Lars Gunnar Wigermark, në përfundim të mandatit të tij.

Kryeministri ka thënë se mënyra më e përshtatshme që një qeveri mund të shprehë falënderimet e saj ndaj një organizate të huaj ndihmëse është t’ia dëshmojë asaj se nuk është më e nevojshme dhe gjithashtu, komplimenti më i lartë që mund t’i bëj ambasadorit Wigemark, teksa mbylli tri vjet e gjysmë shërbim të shquar, është se nën udhëheqjen e tij, Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit është bërë, në pjesën më të madhe, më shumë e panevojshme se kurrë më parë.

Duke shprehur mirënjohje të thellë për punën e tij në krye të kësaj organizate, kryeministri tha se qëllimi përfundimtar i institucioneve të huaja të ndihmës nuk është të qëndrojnë përgjithmonë në vendet që ata ndihmojnë. Përkundrazi, është për t’i përgatitur ato vende që të qëndrojnë në këmbët e tyre.

Sipas kryeministrit Kurti, sundimi i ligjit në Kosovë nuk ka qenë kurrë më i fortë dhe se Kosova ka bërë përparim të dukshëm në këtë fushë, veçanërisht në dy vitet e fundit.

Megjithatë, kryeministri Kurti e veçoi rëndësinë e EULEX-it dhe praninë e tij në javët e fundit në Mitrovicën e veriut, ku sundimi i ligjit ende nuk është vendosur plotësisht. Ai falënderoi gratë dhe djemtë e guximshëm të EULEX-it për shërbimin e tyre, së bashku me Policinë e Kosovës dhe paqeruajtësit e KFOR-it, për të ndihmuar në ruajtjen e rendit dhe ligjit kundër milicisë së dhunshme dhe grupeve kriminale të nxitura dhe sponsorizuara nga Beogradi.

Kryeministri përmbylli fjalën e tij duke ngritur një dolli për ambasadorin Wigemark për gjithçka që ai ka bërë për vendin tonë dhe popullin tonë, duke shpresuar që Ambasadori Lars, të vijë e ta vizitojë Kosovën sa më shpejtë dhe aq shpesh sa e lejojnë angazhimet e tij të ardhshme, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.

The ultimate aim of foreign aid institutions is not to stay forever in the countries that they help. Rather, it is to prepare those countries to stand on their own two feet, or to ditch their training wheels, if you’ll permit me to mix my metaphors. In this sense, the most fitting way a Government can express its thanks to a foreign aid organization is to tell it that it is no longer necessary. And likewise, the highest compliment I can pay to Ambassador Wigemark — as he closes three-and-a-half years of distinguished service — is that under his leadership, the European Union Rule of Law Initiative has, for the most part, become more unnecessary than ever before.

This is because the rule of law in Kosova has never been stronger. Kosova has made significant progress in this area, especially in the past two years. We have improved by 20 places in the Transparency International Corruption Perception Index. We have made progress in Reporters without Borders’ World Press Freedom Index, in which we have risen 22 places in the global rankings. And according to this year’s Freedom House report, Kosova ranks first in the Western Balkans, second in Europe and third in the world for progress made in political rights and civil liberties.

There is, however, one part of Kosova where EULEX has indeed been necessary, especially in the past few weeks. That is in the north of Kosova, where the rule of law has yet to be fully established. I would like to take this opportunity to thank the brave men and women of EULEX for their service, alongside the Kosova Police and KFOR peacekeepers, in helping maintain law and order against the violent militia and criminal groups instigated and sponsored by Belgrade. And I join the U.S., EU, and our other allies in condemning the violent attacks of those mobs on EULEX security officers.

Thankfully, my interactions with Ambassador Wigemark were not that strict: I will always remember our conversations and deliberations on a variety of topics like history, geopolitics, culture, future of European Union. Due to tense situations since last summer we drank together a lot of coffee and no drinks. Hope to rectify this a little bit tonight.

In 2008, when EULEX with its extensive executive power landed in Kosova, I was not that happy. Tonight, 15 years later, when we have to say farewell to Lars, again I am not that happy. I guess just another of those moments when after a Brussels decision all you can do was order a drink or two.

On that note, I would like to close by raising a toast to Ambassador Wigemark for all that he has done for our country and our people. Mr. Ambassador, dear Lars, I hope you come back to visit us here in Kosova, as early and as often as your future engagements allow.

Thank you very much.