Mehaj: Ne do të rrugëtojmë krah për krah me partnerët tanë, me SHBA-të si aleat i pazëvendësueshëm

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj në vazhdën e kosnultimeve dhe këshillimeve të vazhdueshme, ka pasur një bisedë me mikun dhe aleatin më të madh të Republikës së Kosovës, Gjeneral Wesley Clark.

Mehaj në postimin e tij në Facebook ka thënë se kanë diskutuar lidhur me situatën e tanishme dhe uljen e tensioneve.

Ne do të rrugëtojmë krah për krah me partnerët tanë e sidomos me SHBA-të si aleat i pazëvendësueshëm.

Njohja e ndërsjellë mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë është ajo që do t’i kontribuonte paqes.

Rruga jonë mbetet ajo drejt NATO-së dhe BE-së.