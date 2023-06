Sveçla: Të gjithë sulmuesit dhe kriminelët do të sillen para drejtësisë, kjo nuk ka alternativë

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka njoftuar se një nga udhëheqësit e grupit që ka sulmuar gazetarët e mediumit Kallxo në Leposaviq me datë 29 maj, sapo është arrestuar. Nemanja Vlaskovic do të ballafaqohet me drejtësi për sulmet e kryera ndaj gazetarëve tanë.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka thënë se të gjithë sulmuesit dhe kriminelët do të sillen para drejtësisë, kjo nuk ka alternativë.