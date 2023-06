DASH bën thirrje Serbisë që menjëherë dhe pa kushte të lirojnë tre policët që mbahen nën akuza të pabaza

Departamenti Amerikan i Shtetit, ka bërë thirrje presidentit të Serbisë, Aleksandar Vucic dhe Qeverisë së Serbisë që menjëherë dhe pa kushte të lirojnë tre policët e Kosovës, të ndaluar më 14 qershor.

Arrestimi i tyre dhe vazhdimi i mbajtjes nën akuza të pabaza ka përkeqësuar situatën tashmë të tensionuar.

Ne gjithashtu vazhdojmë t’i bëjmë thirrje Serbisë dhe Kosovës që të ndjekin planin trepikësh të përshkruar nga BE-ja dhe të kthehen pa vonesë në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të DASH-it, Matthew Miller.

STATEMENT BY MATTHEW MILLER, SPOKESPERSON

Detention of Kosovo Police

We call on President Vucic and the Serbian government to immediately and unconditionally release the three Kosovo police detained on June 14. Their arrest and ongoing detention on spurious charges has exacerbated an already tense situation.

We also continue to call on both Serbia and Kosovo to follow the three-point plan outlined by the EU and return to the EU-facilitated Dialogue without delay.