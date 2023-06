Kurti bën nderime te Parku Memorial “Të Pagjeturit”, kërkojmë të vërtetën dhe drejtësinë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka bërë nderime te Parku Memorial “Të pagjeturit” në hapësirat e Bibliotekës Kombëtare në Prishtinë, kushtuar personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë nga forcat serbe.

Me këtë rast, ai vendosi lule të freskëta pranë kësaj pllake pikërisht në 80-vjetorin e lindjes së Ukshin Hotit, të rrëmbyerin me dhunë nga forcat serbe, për të cilin edhe sot nuk dihet gjë për fatin e tij.

Kryeministri në vazhdimësi por edhe sot, përmendi e rikujtoi 1617 qytetarët e Kosovës të zhdukur me dhunë për të cilët tha se kërkojmë të vërtetën, drejtësinë e përgjegjësi.

Lidhur me këtë, ai po ashtu njoftoi se Andin Hoti, Kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur dhe njëherësh i biri i Ukshin Hotit, i ka dërguar edhe një letër Presidentit të Serbisë, me ç ‘rast kërkohet përgjegjësi.

Qeveria e Kosovës mbetet e angazhuar dhe kërkon përgjegjësi për të pagjeturit tanë që, siç tha kryeministri, i mungojnë gjithë popullit e shoqërisë, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.

Pranë rektoratit të Universitetit të Prishtinës dhe Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare, te pllaka, e cila përkujton të pagjeturit nga lufta e fundit në Kosovë, pra të rrëmbyerit me dhunë, unë vendosa lule të freskëta sot me 17 qershor, kur kremtojmë 80-vjetorin e lindjes së Profesorit Ukshin Hotit, i cili ka datë të lindjes, por jo të vdekjes, sepse edhe vet është i rrëmbyer me dhunë nga forcat e Serbisë dhe për fatin e të cilit nuk dimë gjë as sot e kësaj dite.

Janë 1617 qytetarë të vendit tonë të cilët të gjithëve na mungojnë dhe për fatin e të cilëve kërkojmë edhe të vërtetën, edhe përgjegjësinë por edhe drejtësinë.

Përkitazi me këtë, e duke u bazuar në marrëveshjen e dakorduar në Bruksel në takimin e 2 majit, edhe kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur, Andin Hoti, i cili është edhe i biri i Ukshin Hotit, i ka shkruar një letër Presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ku kërkon prej tij hapjen e arkivave, posaçërisht të dokumentacionit të klasifikuar, por duke mos u kufizuar tek ai, të brigadës së motorizuar 37, e cila është përgjegjëse për një mori masakrash në rajonin e Drenicës.

Pra ne angazhohemi si institucione dhe kërkojmë përgjegjësi për të pagjeturit tanë të cilët i mungojnë jo vetëm familjeve, por gjithë popullit e shoqërisë tonë.​