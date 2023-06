Rama: Lagjet që janë prekur nga vërshimet, do të merremi me kompensimin e dëmeve

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka bërë të ditur se lagjet e familjeve Verbovci dhe Leci në Barilevë të Prishtinës janë ndër zonat që janë prekur nga vërshimet.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se do të zhvillojmë një plan të përgjithshëm për rregullimin e këtyre zonave, në mënyrë që banorët dhe bujqit të mos përballen më me probleme të tilla në të ardhmen. Ne do të merremi gjithashtu me kompensimin e dëmeve, disa prej të cilave do t’u jepen direkt banorëve nga institucionet e Kryeqytetit, ndërsa disa të tjera do të përfshihen edhe institucionet e tjera.